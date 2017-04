ShanghaiDer Opel-Käufer PSA Peugeot Citroën schwenkt in China auf einen Sparkurs um. Der französische Autobauer benötige ein „neues Geschäftsmodell“ mit „viel stärkerer Kostenreduzierung“, sagte PSA-Chef Carlos Tavares am Dienstag auf der Automesse in Schanghai. Um auf die rückläufigen Autopreise zu reagieren, müsse der Rotstift bei Einkauf, Logistik und Produktion angesetzt werden.