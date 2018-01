ParisDer Autobauer PSA Peugeot Citroen hat den Absatz dank Zuwächsen in Übersee und der Übernahme von Opel kräftig gesteigert. Im vergangenen Jahr schlug die französische Gruppe weltweit gut 3,6 Millionen Fahrzeuge los, 15,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei habe der Konzern auch von seiner starken Stellung im Mittleren Osten und Afrika sowie in Südamerika profitiert, teilte Peugeot am Dienstag mit. Auf dem wichtigen Markt in China fassten die Franzosen wieder Tritt, nachdem ihr Geschäft dort lange geschwächelt hatte.