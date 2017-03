Paris/HamburgDie Verhandlungen von General Motors über einen Verkauf von Opel an den französischen Konkurrenten PSA Peugeot Citroen gehen Insidern zufolge in die heiße Phase. Die beiden Konzerne hoffen, einen Deal schon in den kommenden Tagen verkünden zu können, wie mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag sagten. Möglicherweise sei es bereits am Montag so weit. Damit könnte Peugeot den Zusammenschluss noch im Vorfeld des Automobilsalons bekanntgeben, der am Dienstag in Genf beginnt. „Die Zuversicht wächst“, sagte eine PSA nahestehende Person.

GM und PSA hätten sich in Streitfragen wie den Umgang mit Pensionsverpflichtungen angenähert, sagten die Insider. Noch dauerten die Gespräche allerdings an, es könnten noch Hindernisse auftreten. Vor einem Deal muss der PSA-Aufsichtsrat der Vereinbarung zustimmen. Sprecher von PSA und Opel lehnten Stellungnahmen ab.