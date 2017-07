 SAP hebt Ausblick nach starkem Quartal an - Gewinn sinkt

Nach einem starken zweiten Quartal wird Europas größter Softwarehersteller SAP optimistischer und hebt seinen Ausblick für das laufende Jahr leicht an. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum zog der Umsatz überraschend stark um 10 Prozent auf 5,78 Milliarden Euro an, wie SAP am Donnerstag mitteilte. Angesichts hoher Kosten für Restrukturierung und die aktienbasierte Vergütung bleibt der Gewinn dagegen weiter deutlich unter den Vorjahreswerten. Für das zweite Halbjahr plant SAP einen Aktienrückkauf.

Das starke Wachstum von April bis Juni kam im Wesentlichen aus der Cloudsoftware zur Miete aus dem Internet, aber auch aus dem angestammten Lizenzverkauf. Beim Cloud-Geschäft wird die Software auf Servern im Internet zur Verfügung gestellt und nicht mehr auf einzelnen Rechnern beim Kunden installiert. Dieses Segment gewinnt immer mehr an Bedeutung, der Umstieg kostet SAP aber auch noch immer viel Geld. Der Konzern investiert weiter viel in Rechenzentren, um Kunden passgerechte Cloudsoftware anbieten zu können.