DüsseldorfDie RAG-Stiftung hat sich über eine Umtauschanleihe 500 Millionen Euro an frischem Kapital besorgt. Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2023 seien in bestehende Aktien des Chemiekonzerns Evonik umtauschbar. Sie seien ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der USA angeboten worden. Die RAG-Stiftung hält 68 Prozent an dem MDax-Konzern. Sie soll ab 2019 für Folgekosten des auslaufenden Steinkohlebergbaus aufkommen.