New YorkDer Pharmakonzern Allergan will einen Teil seiner Anteile an der hoch verschuldeten Ratiopharm-Mutter Teva abstoßen. Im kommenden Quartal sollten 25 Millionen Aktien - grob ein Viertel seines zehnprozentigen Teva-Pakets - über eine Sparte von JP Morgan Chase verkauft werden, erklärte das Unternehmen am Montag in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC.