JerusalemDie Ratiopharm-Mutter Teva senkt wegen der starken Konkurrenz auf dem US-Markt erneut die Prognose für das Gesamtjahr. Sowohl beim Gewinn je Aktie als auch beim Umsatz zeigte sich der weltweit führende Generikahersteller am Donnerstag pessimistischer. Bereits im dritten Quartal verdiente Teva mit einem Dollar je Aktie deutlich weniger als vor Jahresfrist. Vor allem das Generikageschäft lief schlechter, der Gewinn der Sparte fiel auf 619 Millionen Dollar von 982 Millionen Dollar. An der Börse kam das nicht gut an: Die Aktie brach um 14 Prozent ein.