Santa AnaUS-Autobauer General Motors hat sich in einem Vergleich mit dem kalifornischen Bezirk Orange County auf die Zahlung von 13,9 Millionen Dollar (fast zwölf Millionen Euro) geeinigt. In einer Stellungnahme nannte das Unternehmen die Vereinbarung konstruktiv. In einem dreijährigen Rechtsstreit war GM unter anderem anderem der trügerischen Geschäftspraktiken und des unfairen Wettbewerbs beschuldigt worden. Die Staatsanwaltschaft warf dem Autohersteller vor, schwerwiegende Sicherheitsmängel verborgen zu haben, um kostspielige Rückrufe zu umgehen.