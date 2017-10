ParisDer französische Reifenhersteller Michelin rechnet für dieses Jahr verstärkt mit negativen Währungseffekten. Dadurch dürften 110 bis 120 Millionen Euro an Gewinn aufgezehrt werden, sagte der Continental-Rivale am Donnerstag voraus. Zuletzt hatte das Management die Belastung noch auf 85 bis 115 Millionen Euro beziffert. An seiner Ergebnisprognose hält es weiter fest. Demnach soll der Betriebsgewinn aus dem fortlaufenden Geschäft vor Währungseffekten 2017 zulegen. Michelin reagiert derzeit mit einem Sparkurs auf zunehmende Konkurrenz durch Günstiganbieter.