BerlinDank eines guten Jahresstarts und dicker Auftragspolster setzt sich die deutsche Baubranche ehrgeizigere Ziele für 2017. Der nominale Umsatz werde um sechs Prozent auf 113,5 Milliarden Euro steigen und damit etwas stärker als bisher mit fünf Prozent angepeilt, teilte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) am Mittwoch mit. „Die Baukonjunktur läuft besser als zu Beginn des Jahres erwartet“, sagte HDB-Präsident Peter Hübner. Im ersten Quartal lagen die Erlöse trotz des durchwachsenen Wetters fast zwölf Prozent über dem Niveau des Vorjahres, das Neugeschäft nahm um rund zehn Prozent zu. „Zudem lagen die Auftragsbestände auf dem Rekordniveau von 35 Milliarden Euro“, sagte Hübner. Er rechne bis 2018 mit 25.000 neuen Jobs am Bau.

Die Baubranche profitiert seit längerem von niedrigen Zinsen. Dadurch leisteten sich in den vergangenen Jahren immer mehr private Bauherren die eigenen vier Wände, während zugleich Investoren mangels attraktiver Anlagealternativen viel Geld in Immobilien stecken. Vor allem der Wohnungsbau sorgt für Impulse. Im vorigen Jahr wurden in Deutschland 278.000 Wohnungen gebaut und damit so viele wie seit 2004 nicht mehr. Der HDB hält aber 385.000 neue Wohnungen im Jahr für nötig, auch die Bundesregierung plädiert für mindestens 350.000.

Um das Problem anzugehen, fordert die Bau-Lobby mehr Unterstützung von der künftigen Bundesregierung etwa bei einer stärkeren Standardisierung beim Wohnungsbau. Es gehe aber nicht um eine „Wiederaufnahme des vielgeschmähten Plattenbaus“. Zudem müssten Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden.