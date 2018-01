ParisRenault hat den Absatz kräftig gesteigert und rechnet mit weiterem Wachstum. Im vergangenen Jahr rollten weltweit 3,76 Millionen Fahrzeuge zu den Kunden, 8,5 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der französische Autobauer am Montag mitteilte. Zu dem Rekordabsatz hätten die beiden Marken, Renault und Dacia, gleichermaßen beigetragen. Die Erneuerung der Modellpalette und die Expansion in neue Märkte tragen demnach Früchte.

Für 2018 prognostiziert Renault ein Wachstum der globalen Pkw-Nachfrage um 2,5 (Vorjahr plus 2,3) Prozent. Während die Nachfrage auf dem Heimatmarkt Europa nur geringfügig wachse, werde der Markt in Russland voraussichtlich um bis zu zehn Prozent zulegen. In China, Brasilien und Indien rechnet der nach Volkswagen und PSA Peugeot Citroen drittgrößte europäische Autobauer mit einem Wachstum zwischen fünf und sechs Prozent.