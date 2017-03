DüsseldorfRheinmetall schließt im Rennen um einen milliardenschweren Auftrag der Bundeswehr ein Bündnis mit dem Elektronikkonzern Rohde & Schwarz. Die beiden Konzerne gründen ein Gemeinschaftsunternehmen, das sich um zwei Großaufträge der Bundeswehr bewerben soll, teilte Rheinmetall am Freitag mit. Der Auftragswert dürfte dem MDax-Konzern zufolge im mittleren einstelligen Milliarden Euro-Bereich liegen.

Rheinmetall hält die Mehrheit an dem Gemeinschaftsunternehmen, ein Anteil von 25,1 Prozent liegt bei Rohde & Schwarz. Weitere wichtige industrielle Partner könnten zudem in das Projekt einbezogen werden. Die Bundeswehr will für das Heer ihre Funksysteme erneuern, tausende Bundeswehr-Fahrzeuge stünden vor der Umrüstung, hieß es weiter.