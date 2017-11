DüsseldorfRestrukturierungen in Frankreich werden beim Automobilzulieferer und Rüstungskonzern Rheinmetall Spuren in der Quartalsbilanz hinterlassen. Die Kosten für die 2018 geplante Schließung der Kolbenfertigung mit rund 140 Mitarbeitern im französischen Thionville und für die Verlagerung auf andere Standorte lägen im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilte Rheinmetall am Donnerstag mit.

Dieser Einmalaufwand werde den operativen Gewinn (Ebit) im dritten Quartal beeinflussen. Die zuletzt angehobenen Prognosen für das Gesamtjahr blieben davon aber unberührt. Den Restrukturierungsaufwendungen stünden jährliche Ergebnisverbesserungen von zehn Millionen Euro gegenüber.