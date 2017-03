FrankfurtIm Ringen um die milliardenschwere Übernahme des Arzneimittel-Herstellers Stada wollen Finanzkreisen zufolge jeweils zwei Finanzinvestoren gemeinsam bieten. Die Beteiligungsfirmen Advent und Permira sprächen intensiv über ein gemeinsames Gebot, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen am Montagabend der Nachrichtenagentur Reuters. Darüber hatte zuvor die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Dienstagausgabe) berichtet. Aber auch die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven, die bisher getrennt voneinander den Hut in den Ring geworfen hatten, hätten sich als Bietergemeinschaft zusammengetan, um Stada zu erwerben, sagten drei Insider. Cinven, Permira und Advent wollten sich zu den Informationen nicht äußern.

Advent hat bereits klargemacht, dass der Investor bei Stada nicht an eine Aufspaltung des Konzerns in einen Markenprodukte- (Ladival, Grippostad) und einen Generika-Konzern denkt, sondern eher an Zukäufe. Auf dieser Linie liegt Finanzkreisen zufolge auch Permira. Die Beteiligungsfirma hatte lange mit einer eigenen Offerte geliebäugelt, aber keine abgegeben. Advent und Permira würden jeweils 50 Prozent an Stada übernehmen, hieß es in Finanzkreisen. Der singapurische Staatsfonds GIC, mit dem Advent ebenfalls gesprochen habe, käme dagegen nur als Minderheitsaktionär in Frage.