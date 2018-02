Der Roboterbauer Kuka hat im vergangenen Jahr weniger Gewinn gemacht - jedoch lag dies vor allem an hohen Investitionen und Zukäufen. Vor Zinsen und Steuern fiel das Ergebnis um fast ein Fünftel auf 102,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Bereinigt um Kosten für Zukäufe und Wachstumsinvestitionen konnte Kuka 2017 sein Betriebsergebnis um 7,5 Prozent auf 148 Millionen Euro steigern.

Im letzten Quartal 2017 rutschte Kuka unter anderem wegen der Ausgaben für ein Sparprogramm in die roten Zahlen. Das 2016 vom chinesischen Midea-Konzern übernommene Unternehmen verzeichnete von Oktober bis Dezember vor Zinsen und Steuern einen Verlust von 8 Millionen Euro. Kuka hatte bereits Mitte Januar mitgeteilt, dass es wegen Maßnahmen zur Kostensenkung und Problemen bei einzelnen Projekten zu Ergebnisbelastungen von 40 Millionen Euro kommen werde. Den kompletten Jahresbericht will Kuka am 22. März vorlegen.