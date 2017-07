ZürichDer Schweizer Pharmariese Roche erhöht mit Rückenwind von neuen Medikamenten den Ausblick. Im laufenden Jahr werde nunmehr ein Anstieg der Verkaufserlöse um einen mittleren einstelligen Prozentbetrag anvisiert, teilte Roche am Donnerstag mit. Der bereinigte Gewinn je Titel soll 2017 in etwa wie der Umsatz anziehen. Bisher hatte Roche ein Plus um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbetrag in Aussicht gestellt.