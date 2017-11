Der Konzern aus Zug beschäftigt rund 155.000 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern. Im vergangenen Jahr setzte Glencore rund 177 Milliarden US-Dollar um. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis ins Jahr 1974 zurück. Damals gründete der Rohstoffhändler Marc Rich die „Marc Rich + Co AG“ im Schweizer Kanton Zug und legte den Grundstein für ein Rohstoffimperium.

Gertler, ein Freund des kongolesischen Präsidenten Joseph Kabila, genießt einen umstrittenen Ruf. Im vergangenen Jahr wurde sein Name mit dem US-Hedgefonds Och-Ziff in Verbindung gebracht.

Der Rohstoffhändler beteuert in einem Statement, dass bei den Geschäften im Kongo alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Tatsächlich habe der Konzern über eine Tochterfirma auf den Bermudas im Jahr 2009 einen Kredit an die von Gertler kontrollierte Firma ausgegeben. Dabei sei der sogenannte „Fremdvergleichsgrundsatz“ eingehalten worden. Das bedeutet, dass Gertler den Kredit zu den gleichen Konditionen erhalten habe wie andere auch. 2010 sei das Darlehen zurückgezahlt worden. Auch habe der Preis für den Zugang zu den Minen bereits vor Gertlers Mandatierung festgestanden.

Dass Gertler einen Kredit von den Schweizern bekam, war bereits bekannt. Die „Paradise Papers“ zeigen nun aber, dass der Kredit an die Bedingung geknüpft war, dass Gertler die Zusage der kongolesischen Regierung zur Erteilung einer Konzession erhält. Am Ende kostete der Zugang zu den Minen Katanga nicht 585 Millionen Dollar, sondern nur 140 Millionen Dollar. Aus Sicht des internationalen Netzwerks investigativer Journalisten (ICIJ) zeigt der Fall, wie Glencore einen unter Korruptionsverdacht stehenden Mittelsmann einsetzte, um Schürfrechte unter deren Wert zu erwerben.

Rich starb im Jahr 2013, doch sein Unternehmen hatte er vorher verkauft. Es firmierte fortan als Glencore – und soll einer der großen Kunden der Kanzlei Appleby gewesen sein. In den Räumen der Kanzlei auf den Bermudas soll es sogar einen „Glencore-Raum“ gegeben haben, in dem Informationen über mehr als 100 Offshore-Firmen von Glencore gelagert wurden.

So handelte er mit dem Apartheid-Regime in Südafrika, obwohl es international geächtet wurde. Und trotz des US-Embargos kaufte er das Öl iranischer Mullahs und bot es ausgerechnet dem iranischen Erzrivalen Israel an. Richs Geschäfte brachten ihn 1983 auf die „Most Wanted“-Liste des FBI. Später wurde er von US-Präsident Bill Clinton begnadigt.

Auch die meisten Offshore-Firmen will der Rohstoffriese inzwischen abgewickelt haben. „Glencore hält sich an seine Steuerverpflichtungen nach den Regeln der Länder und Gebiete, in denen wir operieren“, heißt es in einem Statement. Alleine im Jahr 2016 habe man rund vier Milliarden an Steuern und Gebühren entrichtet.