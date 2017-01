LondonEs gibt wohl kaum ein Unternehmen, das so sehr für britischen Luxus steht wie Rolls-Royce. Dass sich die 1903 gegründete Firma nach dem Brexit von der Insel verabschiedet, ist undenkbar. Dabei steckt hinter dem Hersteller der berühmten Luxuskarossen – Stückpreis ab 200.000 Euro – längst der deutsche Autokonzern BMW. Auch der in Großbritannien ansässige Firmenchef ist ein Deutscher. Im Gespräch mit dem Handelsblatt schildert Torsten Müller-Ötvös, was sich für das Unternehmen seit dem Referendum im vergangenen Juni verändert hat. In den aktuellen Absatzzahlen – 2016 wurden mit 4.011 Autos mit der berühmten Kühlerfigur verkauft, sechs Prozent mehr als im Jahr zuvor – zeigte sich der Brexit noch nicht.

Herr Müller-Ötvös, ein anderer britischer Automobilhersteller hat berichtet, dass ihm wegen des Leave-Votums im EU-Referendum eine gewisse Zurückhaltung entgegenschlägt. Haben Sie das ebenfalls gespürt?

Nein, das kann ich nicht bestätigen. Sicher, keine Marke gilt als so britisch wie Rolls-Royce. Doch der bevorstehende Brexit hat in diesem Aspekt keinen Einfluss auf unser Geschäft gehabt, in den Gesprächen mit den Kunden spielte das keine Rolle.