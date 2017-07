DüsseldorfDer Rüstungskonzern Rheinmetall hat erneut einen Großauftrag der Bundeswehr an Land gezogen. Der Konzern werde in den kommenden Jahren 2271 Lkw im Wert von rund 900 Millionen Euro an die Armee liefern, gab Rheinmetall am Donnerstag bekannt. Der Rahmenvertrag sehe vor, dass in einem ersten Schritt 558 Lastwagen zwischen 2018 und 2021 ausgeliefert werden. Erst vergangene Woche hatte Rheinmetall mitgeteilt, einen Auftrag über 370 Millionen Euro für technologische Ausrüstungssysteme für Bundeswehrsoldaten im Einsatz erhalten zu haben.