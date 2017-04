Frankfurt/MainChinas Maschinenbauer sind auf dem russischen Markt erstmals an den deutschen Herstellern vorbeigezogen. Unbelastet von EU-Sanktionen führte China im vergangenen Jahr laut eigener Statistik Maschinen und Anlagen für umgerechnet 4,9 Milliarden Euro nach Russland aus, wie der deutsche Branchenverband VDMA am Dienstag in Frankfurt mitteilte. „Damit überflügelten sie erstmals das Volumen der deutschen Maschinenexporte“, erläuterte VDMA-Russlandexpertin Monika Hollacher. Deutsche Hersteller kamen auf 4,4 Milliarden Euro.

Chinesische Lieferanten seien derzeit klar im Vorteil, „sie müssen auf keinerlei Sanktionen Rücksicht nehmen und bringen ihre Finanzierung gleich mit“, sagte Hollacher.