ParisDer französische Energiekonzern Engie ist einem Medienbericht zufolge nicht an einem Einstieg bei der RWE-Tochter Innogy interessiert. Man wolle keinen Minderheitsanteil einer großen Firma kaufen, bei der es schon einen Mehrheitsaktionär gebe, zitierte der französische Sender BFM TV am Dienstag einen Insider, der Engie nahesteht. Das Unternehmen selbst lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte am Montag berichtet, der französische Konzern sei an Innogy interessiert. RWE-Chef Rolf Martin Schmitz befeuerte am Dienstag dann die Spekulationen: Er wiederholte frühere Aussagen nicht, wonach RWE auf Dauer die Mehrheit an Innogy behalten will.