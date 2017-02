DüsseldorfDer größte deutsche Energiekonzern Innogy will auf der Suche nach neuen Geschäften verstärkt Beteiligungen an Start-up-Unternehmen in Israel ausloten. Innogy gehe hierzu eine strategische Partnerschaft mit dem israelischen Crowdfunding-Unternehmen Our Crowd ein, sagte Innogy-Chef Peter Terium am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Our Crowd öffne hierzu seine Liste mit Start-up-Firmen. „Wir haben die Möglichkeit, uns daran zu beteiligen. Das werden wir tun, wenn diese für uns von strategischem Interesse sind.“ Zu den geplanten Investitionen wollte sich der Manager nicht äußern. Es gehe sicher um Millionensummen, die genaue Größe hänge aber von den Möglichkeiten ab.

Bei Our Crowd haben nach eigenen Angaben fast 17.000 Investoren aus über 110 Ländern investiert. Die Gesamtsumme für Beteiligungen an rund 110 Firmen in Israel und weltweit liege bei über 400 Millionen Dollar (rund 380 Millionen Euro). Innogy hat für derartige Investitionen unter anderem ein Programm in Höhe von 130 Millionen Euro aufgelegt. Es seien aber auch Investitionen außerhalb dieses Topfes möglich, sagte Terium.