UrkDie RWE-Ökostrom-Tochter Innogy will im kommenden Jahr in ihrer Sparte für Erneuerbare Energie operativ zulegen. „Es wird 2018 wieder mehr werden“, sagte Spartenchef Hans Bünting am Montag vor Journalisten im niederländischen Urk. Das Geschäft werde dann durch die Inbetriebnahme neuer Anlagen und die gestiegenen Strom-Großhandelspreise profitieren. Für das laufende Jahr bekräftigte der Manager die Prognose, wonach das bereinigte Ebit der Sparte Erneuerbare Energien auf rund 350 Millionen Euro von 359 Millionen 2016 schrumpfen werde. Grund hierfür sei neben dem Preisdruck, dass einige Anlagen aus der staatlichen Förderung rausfielen.