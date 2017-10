LudwigshafenBASF will wesentliche Teile der Saatgut- und nicht-selektiven Unkrautbekämpfungsmittel-Geschäfte von Bayer erwerben. Das teilte der Chemiekonzern am Freitag in Ludwigshafen mit. Der Kaufpreis beträgt 5,9 Milliarden Euro in bar. Das Geschäft kommt im Zuge der geplanten Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto durch Bayer zustande.