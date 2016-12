Der Salz- und Düngemittel-Hersteller K+S hat einen Teilerfolg erzielt: Das Regierungspräsidium Kassel genehmigte dem Unternehmen die Versenkung von Salzabwässern in den Untergrund bis 2021, allerdings zum letzten Mal. Zudem blieb die Behörde bei der genehmigten Menge deutlich hinter dem Antrag des Unternehmens. K+S dürfe bis 2021 pro Jahr 1,5 Millionen Kubikmeter und 5000 Kubikmeter pro Tag Salzabwässer versenken, teilte das Regierungspräsidium am Freitag mit. Das Unternehmen hatte eigenen Angaben zufolge eine jährliche Versenkmenge von zwei Millionen Kubikmetern im Durchschnitt beantragt.

"Wir alle sind froh, dass uns dieser wichtige Entsorgungsweg ab Januar weiterhin zur Verfügung stehen wird, wenn auch nicht in dem von uns beantragten und aus unserer Sicht genehmigungsfähigen Umfang", sagte K+S-Chef Norbert Steiner. Das Ziel sei eine gleichmäßig durchlaufende Vollproduktion an allen Standorten. "Dies - insbesondere 2017 - auch in Niedrigwasserperioden zu ermöglichen, wird eine große Herausforderung bleiben." Der derzeit anhaltend niedrige Wasserpegel könnte dazu führen, dass die Aufnahme der vollen Produktion am Standort Hattorf trotz der erteilten Genehmigung zunächst nicht möglich ist.