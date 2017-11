FrankfurtFür viele Diabetes-Patienten könnte die Therapie in einigen Jahren vielleicht ganz anders aussehen als heute: Ihr Hausharzt wird sie nicht mehr an den Spezialisten überweisen, sondern an eine „virtuelle Diabetes-Klinik“, die mit Hilfe modernster Datentechnik und Analyse-Methoden Blutzucker-Kontrolle und Therapie aus der Ferne steuert. Das jedenfalls ist eine der Visionen, die man beim französischen Pharmakonzern Sanofi verfolgt.

Anfang des kommenden Jahres wollen Sanofi und der Internet-Riese Alphabet (Google) mit einem entsprechenden Pilotprogramm in den USA an den Start gehen. Es ist das erste konkrete Projekt des Gemeinschaftsunternehmens Onduo, das die beiden Konzerne im vergangenen Jahr etabliert haben. „Wir wollen weg vom klassischen Pharma-Ansatz hin zu einem eher ganzheitlichen Konzept“, beschreibt Sanofi-Manager Stefan Oelrich die Zielrichtung.