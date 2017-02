BamgaloreDer geplante rekordverdächtige Börsengang des saudiarabischen Öl-Konzerns Aramco könnte einer Zeitung zufolge in New York stattfinden. Die Regierung in Riad favorisiere bislang die US-Metropole, berichtete die „Washington Post“ am Montag unter Berufung auf Insider. Weiter im Rennen seien London und Toronto.