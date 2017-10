Richter Pedro Serra de Oliveira hatte dem Unternehmen aus Bremerhaven bereits im Juli nach einer ersten rechtlichen Würdigung wenige Hoffnungen gemacht. Die Kammer sah schon damals keinen Anhaltspunkt dafür, dass Volkswagen seinen Großkunden arglistig getäuscht habe. Der Richter hatte deshalb an beide Seiten appelliert, sich zu einigen. Da das nicht gelang, entschied die Kammer nun.

HamburgDas Fisch-Handelsunternehmen Deutsche See ist mit einer Schadensersatzklage wegen des Dieselskandals gegen Volkswagen gescheitert. Das Landgericht Braunschweig teilte am Freitag mit, es habe die Klage abgewiesen. Der Richter habe nicht feststellen können, dass VW die Klägerin bei den Vertragsverhandlungen rechtlich relevant getäuscht habe, sagte eine Gerichtssprecherin. Dem Unternehmen stehe daher kein Recht zu, die Verträge mit Volkswagen anzufechten.

Die Deutsche See räumte die Niederlage ein und erklärte, man sei in der ersten Instanz gescheitert. Das Unternehmen wolle sich nun mit den Anwälten über mögliche weitere Schritte beraten. Volkswagen sei trotz vielfältiger Versuche nicht gesprächsbereit gewesen, um eine Einigung zu erreichen.

Das Unternehmen hatte von Volkswagen 11,9 Millionen Euro Schadensersatz verlangt, weil es sich getäuscht sieht. Die Firma hatte bei Einreichung der Klage im Februar erklärt, man habe die gesamte Flotte von knapp 500 Fahrzeugen auf VW-Fahrzeuge umgestellt, um sie umweltfreundlicher zu machen. Volkswagen habe über die Schummelsoftware in Dieselfahrzeugen nicht aufgeklärt und damit gegen den Geist der gemeinsamen Vereinbarung verstoßen. Die Deutsche See ist nach eigenen Angaben Marktführer für Fisch und Meeresfrüchte in Deutschland und beliefert 35.000 Kunden. Das Unternehmen beschäftigt bundesweit 1700 Mitarbeiter.