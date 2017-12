DüsseldorfDie Berliner Kanzlei Hausfeld will noch in diesem Jahr eine Schadensersatzklage von über 3000 Speditionen gegen Lkw-Hersteller einreichen, wie die Wirtschaftswoche berichtet. „Wir werden bis Ende Dezember 2017 Klage vor dem Landgericht München erheben“, sagte Hausfeld-Chef Christopher Rother dem Magazin.

Grundlage der Klage sei die Verurteilung der Lkw-Hersteller Daimler (Mercedes), Iveco, Volvo/Renault, DAF und MAN wegen Kartellverstößen durch die Europäische Kommission im vergangenen Jahr. Die Speditionen sind nicht selbst Mandanten der Kanzlei, sondern haben ihre Ansprüche im Zuge eines Sammelklageverfahrens an ein Inkassounternehmen abgetreten. Insgesamt hätten, so Rother „3000 bis 4000 geschädigte Unternehmen ihre Ansprüche in Sachen Lkw-Kartell“ an das Inkassounternehmen abgetreten. „Registriert sind circa 120.000 betroffene Lkw, wovon 80.000 bis 90.000 in die erste Klage einbezogen werden“, sagt Rother. Daimler, Volvo/Renault und DAF wollten die Schadenersatzforderungen auf Anfrage der Wirtschaftswoche nicht kommentieren.