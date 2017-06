FrankfurtDer Preisdruck der Autobauer macht dem fränkischen Zulieferer Schaeffler zu schaffen. Die Gewinnprognose für das laufende Jahr sei unter anderem aus diesem Grund nicht mehr zu halten, teilte das Unternehmen am Montagabend in Herzogenaurach mit.

Dabei sieht sich Schaeffler beim Preisdruck durch seine Abnehmer nicht als Einzelfall: Die gesamte Industrie durchlaufe derzeit diese Entwicklung, sagte Vorstandschef Klaus Rosenfeld am Dienstag bei einer Telefonkonferenz.

An der Börse verlor das Schaeffler-Papier zur Eröffnung am Dienstag rund zwölf Prozent und riss die Titel andere Autozulieferer mit in die Tiefe.