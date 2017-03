FrankfurtEin drastischer Schuldenabbau übertüncht beim Autozulieferer Schaeffler die Schwächen in der Industriesparte. Der Nettogewinn schnellte im abgelaufenen Jahr um 45 Prozent auf 859 Millionen Euro, weil das Familienunternehmen aus dem fränkischen Herzogenaurach gut 200 Millionen Euro weniger Zinsen zahlen musste. Die Schuldenlast sank zum Jahresende um 2,3 Milliarden auf 2,6 Milliarden Euro, wie Schaeffler am Mittwoch mitteilte. Die Aktionäre sollen deshalb eine um 15 auf 50 Cent erhöhte Dividende bekommen.

Der Umsatz verbesserte sich währungsbereinigt um 3,4 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro, der Zuwachs lag aber am unteren Rand der eigenen Erwartungen. Ein Umsatzrückgang um fünf Prozent im Industrie-Geschäft trübte das Bild, während die Autozuliefer-Sparte um sechs Prozent wuchs. Vor allem das Geschäft in China schob die Umsätze an. Vorstandschef Klaus Rosenfeld zeigte sich trotzdem zufrieden: "2016 war ein starkes Jahr. Wir sind gut aufgestellt."