Eine Einigung mit der Stadt Schanghai würde es Tesla ermöglichen, eine Produktionsstätte in der Lingang-Wirtschaftszone zu errichten, so die Informationen. Die Übereinkunft könnte schon diese Woche offiziell bekannt gegeben werden, so die Personen. Details würden aber noch festgezurrt und der Termin für die Verkündung verschoben werden. Nach geltenden Regeln müsste Tesla einen regionalen Partner finden und ein Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture) für die Produktion gründen. Wer der Partner sein könnte, war zunächst nicht klar. Weder Tesla noch ein Sprecher der Lingang-Wirtschaftszone waren zunächst erreichbar.

Eine lokale Fertigung ist für die Pläne von Tesla-Chef Elon Musk extrem wichtig, um in China weiter wachen zu können. Tesla hat dort im vergangenen Jahr den Umsatz mehr als verdreifacht – auf mehr als eine Milliarde Dollar. Die Fabrik im Land würde helfen, eine Steuer in Höhe von 25 Prozent zu umgehen, die dazu führt, dass die Modelle S und X in China teurer sind als in den USA.

China hat Fahrzeuge mit alternativen Antrieben als eine strategische Wachstumsbranche identifiziert und will die jährlichen Verkaufszahlen für Plug-in Hybridfahrzeuge und vollständige Elektroautos in der kommenden Dekade verzehnfachen. Mit Unterstützung der Regierung ist China bereits 2015 zum größten Markt für emissionslose Autos geworden.

Im nachbörslichen Handel in den USA zog die Tesla-Aktie am Montagabend um zwei Prozent an. Das Papier liegt in diesem Jahr bereits 73 Prozent im Plus. Die Aktie der staatlichen Shanghai Lingang Holdings Co., dem Immobilienentwickler und Vermieter für die angestrebte Fläche, legte im chinesischen Handel am Dienstag um 8,7 Prozent zu.

Die Kosten für die Elektrofahrzeuge in den Griff zu kriegen, ist ein Schlüssel für Musks ehrgeiziges Vorhaben, Autos für den Massenmarkt zu produzieren. Im kommenden Monat soll das Model 3 auf den Markt kommen, ein kleineres und günstigeres Modell als die bisherigen Tesla-Varianten. Eine Ankündigung, das Model 3 nach China zu bringen, steht noch aus. Tesla hat im Jahr 2016 etwa 80.000 Autos gebaut und will im Jahr 2018 bereits auf eine Stückzahl von 500.000 kommen.