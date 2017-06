FrankfurtBASF nimmt 200 Millionen Euro zum Ausbau der Produktionskapazitäten für den Schmerzmittel-Wirkstoff Ibuprofen in die Hand. Dafür soll am Stammsitz in Ludwigshafen eine neue Produktionsanlage für das Mittel gebaut werden, die 2021 den Betrieb aufnehmen soll, wie der Chemiekonzern am Mittwoch mitteilte.