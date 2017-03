GöppingenNach Firmenübernahmen in China und Deutschland hat der nach eigenen Angaben weltgrößte Pressenhersteller Schuler sein Ergebnis deutlich verbessert. Für 2016 meldete das in Göppingen ansässige Unternehmen am Freitag einen Jahresüberschuss von 77,4 Millionen Euro - gegenüber 39,3 Millionen Euro im Vorjahr. 2016 hatte Schuler den chinesischen Pressenhersteller Yadon und den sächsischen Werkzeugbauer Aweba übernommen. Beide Unternehmen tragen inzwischen deutlich zum Konzernergebnis bei, wie Schuler-Vorstandschef Stefan Klebert erklärte.

Der Umsatz blieb 2016 mit 1,17 Milliarden Euro aber knapp unter dem Wert des Vorjahres (1,2 Mrd). Schuler liefert in zahlreiche Länder unter anderem Pressen, mit denen Karosserieteile oder auch Münzen hergestellt werden, sowie Maschinen für den Bau von Großrohren und Bahnausrüstungen. Im Vorjahr hatten Kosten für einen Konzernumbau den Gewinn stark gedrückt.