 US-Hedgefonds Elliott will Gea auf Trab bringen

Der schwächelnde Anlagenbauer Gea könnte nach dem Einzug des US-Hedgefonds Elliott vor unruhigen Zeiten stehen. Elliott wolle Gea zwar nicht zerschlagen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Der Konzern könne jedoch seine Margen deutlich verbessern. Große Stellenstreichungen müsse es nicht geben, allerdings könnten einige der 65 Werke des 17.000 Mitarbeiter zählenden Unternehmens dicht gemacht werden. Der Fonds des US-Finanzinvestors Paul Singer hält gut drei Prozent an Gea. An der Börse schossen die Aktien um fast zehn Prozent in die Höhe.

Gea wollte den Vorstoß des aktivistischen Investors nicht kommentieren. Es habe im Rahmen der "normalen IR-Aktivitäten" Gespräche mit Elliott gegeben. Zu dem Inhalt werde sich der Konzern wie auch bei anderen Gesprächspartnern nicht äußern.