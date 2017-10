Der Schweizer Chemiekonzern Clariant schließt nach der abgesagten Fusion mit dem Konkurrenten Huntsman einen Verkauf seiner Geschäfte nicht aus. „Wenn ein entsprechend hohes Angebot von, ich sage mal hypothetisch 35 Franken je Aktie vorliegt, dann wird der Verwaltungsrat dieses Angebot prüfen“, sagte der Clariant-Vorstandsvorsitzende Hariolf Kottmann der WirtschaftsWoche. Aktuell liegt der Aktienkurs von Clariant nur bei knapp 25 Franken. „Wir haben nie ausgeschlossen, über ein überzeugendes Übernahmeangebot zu sprechen. Was wir ausgeschlossen haben, ist unsere Firma eigenständig zum Verkauf anzubieten“, erklärte Kottmann.

Clariant strebte zuvor einen Zusammenschluss unter Gleichen mit dem amerikanischen Chemiekonzern Huntsmann an. Die Konzerne mussten die Fusion am vergangenen Freitag absagen, weil sich der aktivistische Investor White Tale gegen die Pläne gestemmt hatte. White Tale hält mittlerweile 20 Prozent der Aktien an Clariant. „Wir gehen davon aus, dass White Tale weiter kaufen wird und auf mehr als 20 Prozent aufstocken wird“, sagte Kottmann.