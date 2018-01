 Wachstum von Bobby-Car-Hersteller gebremst

Das zuletzt schwierige Auslandsgeschäft und die Insolvenz des US-Spielzeugverkäufers Toys R Us haben im Vorjahr das Wachstum des Fürther Spielwarenkonzerns Simba Dickie („Bobby Car“) spürbar gebremst. Der Konzern verfehlte dadurch sein für 2017 angepeiltes Wachstumsziel von 658 Millionen Euro deutlich, wie der Chef des Fürther Familienunternehmens, Michael Sieber, am Donnerstagabend einräumte. „Die Insolvenz von Toys R US ist mitten im Weihnachtsgeschäft über uns reingebrochen. Wir hoffen, das es mit dem Unternehmen weitergeht“, sagte Sieber.

Trotz der „nicht einfachen wirtschaftlichen Umstände“ habe sich das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 3,3 Prozent auf 645 Millionen Euro aber „ganz gut geschlagen“, sagte Sieber im Vorfeld der Nürnberger Spielwarenmesse. Der Ertrag des Unternehmens sei im abgelaufenen Jahr weiter „gut und solide“ und stärker gewachsen als der Umsatz, wie Finanzvorstand Manfred Duschl, erläuterte. Konkrete Angaben zum Gewinn macht das Familienunternehmen traditionell nicht. 2018 peilt Sieber einen Umsatz von 668 Millionen Euro an.