Berlin/HamburgDer spanische Autobauer Seat wird entgegen ersten Überlegungen doch keine Fahrzeuge in den Iran liefern. Die VW-Tochter will stattdessen weiter auf dem europäischen Heimatmarkt wachsen. Die Entscheidung habe nichts mit dem härteren Kurs von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran zu tun, teilte ein Seat-Sprecher am Unternehmenssitz in Martorell am Mittwoch auf Anfrage von Reuters mit.

Trumps Drohung mit der Abkehr vom Atomabkommen mit Iran hatte weltweit Besorgnis ausgelöst. Sollten die USA die Strafmaßnahmen gegen das Land erneut verhängen, hätte das auch schädliche Konsequenzen für deutsche Firmen.