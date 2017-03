DüsseldorfDer Windanlagenbauer Senvion stellt sich auf eine jahrelange Flaute ein. Firmenchef Jürgen Geißinger kündigte am Donnerstag an, nach einer Konsolidierungsphase werde der Konzern 2019 wieder zu einem „profitablen, kapitaleffizienten und internationalen Wachstum zurückkehren.“ Bis dahin werde Senvion neben den bereits angekündigten Restrukturierungen seine Auslandsexpansion vorantreiben und neue Produkte entwickeln. Geißinger hatte bereits zum Wochenbeginn angekündigt, wegen des zunehmenden Preisdrucks und einer Verschiebung der Absatzmärkte hunderte Stellen abzubauen und Standorte in Deutschland zu schließen.

2016 schrammte die ehemalige Repower wegen einiger Projektverschiebungen knapp an ihren Jahreszielen vorbei. Der Umsatz erreichte 2,21 Milliarden Euro, die operative Umsatzrendite (Ebitda-Marge) 9,3 Prozent. Der Vorstand hatte einen Umsatz von 2,25 bis 2,3 Milliarden Euro avisiert und eine Ebitda-Marge von 9,5 Prozent.