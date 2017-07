Moskau/BerlinIn der Affäre um die auf die Krim gelieferten Siemens-Gasturbinen warnt die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer in Moskau vor ernsten Folgen für das deutsche Engagement in Russland. „Deutsche Unternehmen müssen sich in Russland auf die Einhaltung von Verträgen verlassen können“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Auslandshandelskammer, Matthias Schepp, am Freitag: „Verträge zu brechen, verstößt gegen grundlegende Handelsprinzipien und beschädigt im konkreten Fall über lange Jahre gewachsenes Vertrauen.“