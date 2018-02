DüsseldorfNach dem Treffen mit dem US-Präsidenten Donald Trump in Davos haben die Chefs der deutschen Konzerne, darunter auch Joe Kaeser, harsche Kritik einstecken müssen. Zu sanft seien sie mit dem US-Präsidenten umgegangen, zu sehr gelobt hätten sie ihn. Nun bietet der Siemens-Chef seinen Kritikern Paroli. Er habe dem US-Präsidenten lediglich zu seiner Steuerreform gratuliert, nicht zu seinem ersten Amtsjahr oder dazu, wie er auf die rechtsradikalen Demos in seinem Land regiert habe, erklärt Kaeser in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Und: „Zum Glückwunsch zur Unternehmenssteuerreform stehe ich“, so der Siemens-Chef. Sie werde zu mehr Wachstum, Investitionen und damit auch zu mehr Jobs führen.

Auch seine Ankündigung, die nächste Generation der Siemens-Gasturbinen in den USA entwickeln zu wollen, sieht er nicht weiter kritisch – obwohl in Deutschland Arbeitsplätze in der Siemens-Kraftwerksparte wegfallen. Über die Empörung über seine Äußerung in Deutschland sei er nicht überrascht gewesen: „Aber die Kapazitätsanpassungen an den Produktionsstandorten hier haben nichts zu tun mit der Entwicklung einer nächsten Turbinen-Generation dort“, so Kaeser. Zu einer Aufhebung der geplanten Schließung des Turbinenwerks in Görlitz gab sich Kaeser vage. Wenn, dann würde das Werk nicht vor 2023 geschlossen werden. Und: „Wir wollen der ganzen Region helfen.“