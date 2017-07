Bei einem Treffen in kleiner Runde in Moskau soll Russlands Präsident Wladimir versprochen haben, persönlich dafür zu sorgen, dass die vier Gasturbinen aus dem Hause Siemens nicht auf die Krim gelangen. Bei dem Gespräch Ende September, so eine mit den Vorgängen vertraute Person gegenüber der WirtschaftsWoche, sollen neben Putin und dessen Referenten der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und der deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, anwesend gewesen sein. Die Bundesregierung habe daraufhin Siemens informiert. Dort, so berichtet der Insider, habe man sich auf Putins Wort verlassen.

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagt, „zu internen Gesprächen“ könne man „keine Kommentierung vornehmen“ und will den Vorgang weder bestätigen noch dementieren. Ähnlich äußert sich ein Sprecher des Außenministeriums. Siemens will sich zu den Vorgängen ebenfalls nicht äußern.