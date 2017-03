KairoIm Inneren des blauen Stahlkastens summt und wummert es. Die ersten beiden Turbinen arbeiten bereits, draußen am Zaun warnen Schilder vor ihrer frisch erzeugten Hochspannung. Auf riesigen Bildschirmen halten die Techniker im Kontrollzentrum das nagelneue Geschehen im Blick. 30 Autominuten vor den Toren der 25-Millionen-Metropole Kairo baut Siemens in der Wüste das größte Gaskraftwerk der Welt.

Gleichzeitig entstehen zwei baugleiche Schwestergiganten in Beni Suef am Nil und in Borollos am Mittelmeer, die einmal Strom für 45 Millionen Menschen liefern können. Das entspricht der Hälfte der ägyptischen Bevölkerung. 14.400 Megawatt werden die drei Ende 2018 produzieren und damit die gesamte Stromversorgung des Landes anders organisieren – für Ägypten ein Projekt der Superlative und für Siemens der größte Auftrag in seiner Firmengeschichte. Obendrein will der Münchner Konzern noch zwölf Windparks errichten, die weitere 2.000 Megawatt beisteuern.