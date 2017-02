Siemens' neuer Aufsichtsratschef

Dementsprechend zufrieden sind die Investoren auf der Hauptversammlung in München. Immerhin gehörte die Siemens-Aktie im vergangenen Jahr zu den Top-Performern im Dax. Kaesers Umbau zeigt zunehmend Wirkung. Er hat die Strukturen deutlich verschlankt, in dem er unter anderem die Ebene der Sektoren „Industrie“, „Energie“, „Medizintechnik“ und „Infrastruktur“ abgeschafft hat. Er setzt auf die Digitalisierung und tätigt milliardenschwere Zukäufe. Ein kleiner Schönheitsfehler im ersten Quartal ist der Rückgang an Neuaufträgen um 14 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Im Vorjahr standen mehr Großaufträge in den Büchern. Bei GE stieg die Zahl der Neuaufträge im vierten Quartal auf organischer Basis um zwei Prozent auf 33,9 Milliarden Dollar.

Verbesserungen schaffte Siemens auf relativ breiter Front. In fünf von acht Geschäftsfeldern stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Basis. In der Medizintechnik stagnierten sie, in der Antriebssparte „PD“ und in der Zugsparte „Mobility“ sanken die Erlöse. Noch klarer ist das Bild bei der Profitabilität: In sieben von acht Geschäftsbereichen verbesserte sich die Umsatzrendite. In der Division „Digitale Fabrik“ stieg die Marge sogar von 16,9 auf 26,1 Prozent.

Durch die weiterhin guten Ergebnisse könnte der Ruf nach einer Vertragsverlängerung von Vorstandschef Kaeser noch lauter werden. Investoren wollen sich auf der Hauptversammlung nach Informationen des Handelsblatts dafür aussprechen, dass Kaeser zumindest seine „Vision 2020“ noch selbst vollendet. Sein Vertrag läuft noch bis Mitte 2018. Er kann frühestens in diesem Sommer verlängert werden. "Healthineers"-Börsengang mit Spannung erwartet Eines seiner wichtigsten Projekte in diesem Jahr ist der geplante Börsengang der Medizintechniksparte „Healthineers“. Der Bereich konnte das operative Ergebnis im ersten Quartal um 15 Prozent auf 620 Millionen Euro verbessern. Die Marge erreichte gute 18,9 Prozent. Vor allem das Geschäft mit diagnostischer Bildgebung entwickelte sich gut.

Premium Standpunkt : Kaeser stellt die Weichen richtig Nach schwierigen Jahren wächst Siemens wieder – auch dank mutiger Entscheidungen des Vorstandschefs.

Details zum Börsengang verrät Kaeser an diesem Morgen nicht. „Wir halten Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden und informieren Sie selbstverständlich, sobald es hierzu etwas Neues zu verkünden gibt“, sagte er lediglich. Investoren wollen auf der Hauptversammlung unter anderem fragen, wann „Healthineers“ an die Börse kommt und wie viele Anteile Siemens behalten will.

