Am Morgen der Hauptversammlung ist die Stimmung des Siemens-Chef bestens. Begleitet von gleich drei Vorständen betritt er gut gelaunt die Olympiahalle. „Ein starkes Quartal“ habe man hinter sich, sagt er. Und das sei eine Teamleistung. So dürfen auch Klaus Helmrich, Lisa Davis und Ralf Thomas mit aufs Podium.

MünchenDer Gewinn ist zum Start ins neue Geschäftsjahr stark gestiegen, die Prognose wurde angehoben, die Aktie liegt nahe der Höchstständen: Siemens-Chef Joe Kaeser sieht sich da schon genötigt, ein wenig die Euphorie zu bremsen. „Wir sind gut beraten, auf dem Boden und bescheiden zu bleiben“, sagt er bei Vorlage der Quartalszahlen vor der Hauptversammlung in München am Mittwoch. Noch laufe nicht alles so, wie es sollte.

Siemens entwickelt sich derzeit weitaus besser als die Konkurrenz. Und das obwohl das Umfeld für Investitionsgüterkonzerne derzeit alles andere als gut ist. Die Konjunktur in wichtigen Märkten schwächelt, die niedrigen Ölpreise hemmen die Investitionsbereitschaft bei Förderern und Förderländern und die politischen Unsicherheiten sind nach dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Donald Trump groß.

Sieht man vom Rückgang der Neuaufträge ab – im Vorjahresquartal gab es mehr Großaufträge – können sich die Siemens-Zahlen tatsächlich sehen lassen. Der Umsatz der Münchener stieg von Oktober bis Dezember um vergleichbar drei Prozent auf 19,1 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass Siemens trotz des schwierigen Umfelds weiter aus eigener Kraft wächst.

Zum Vergleich: Erzrivale General Electric hat im selben Zeitraum einen Rückgang der Erlöse um vergleichbar zwei Prozent auf 33,1 Milliarden Dollar hinnehmen müssen. Auch der Schweizer ABB-Konzern hatte in letzter Zeit nur selten mit Wachstum geglänzt.

Wichtig für Kaeser: „Siemens bleibt auf profitablem Wachstumskurs.“ Das operative Ergebnis im industriellen Geschäft, eine der wichtigsten Kennziffern, stieg im ersten Quartal 2016/17 um 26 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro. Das entsprach einer Umsatzrendite von 13 Prozent nach 10,4 Prozent im Vorjahreszeitraum. So gut schnitt Siemens schon länger nicht mehr ab.

Als Konsequenz hob Siemens die Prognose für das Gesamtjahr deutlich an. Bisher hatte Kaeser eine Ergebnismarge von 10,5 bis 11 Prozent in Aussicht gestellt. Nun prognostiziert er 11 bis 12 Prozent. Auch der Gewinn nach Steuern soll nun bei bis zu 7,70 Euro liegen. Bislang hatte Siemens bis zu 7,2 angestrebt. Im ersten Quartal stieg der Gewinn nach Steuern um ein Viertel auf 1,9 Milliarden Euro.

Dementsprechend zufrieden sind die Investoren auf der Hauptversammlung in München. Immerhin gehörte die Siemens-Aktie im vergangenen Jahr zu den Top-Performern im Dax. Kaesers Umbau zeigt zunehmend Wirkung. Er hat die Strukturen deutlich verschlankt, in dem er unter anderem die Ebene der Sektoren „Industrie“, „Energie“, „Medizintechnik“ und „Infrastruktur“ abgeschafft hat. Er setzt auf die Digitalisierung und tätigt milliardenschwere Zukäufe.

Ein kleiner Schönheitsfehler im ersten Quartal ist der Rückgang an Neuaufträgen um 14 Prozent auf 19,5 Milliarden Euro. Im Vorjahr standen mehr Großaufträge in den Büchern. Bei GE stieg die Zahl der Neuaufträge im vierten Quartal auf organischer Basis um zwei Prozent auf 33,9 Milliarden Dollar.

Verbesserungen schaffte Siemens auf relativ breiter Front. In fünf von acht Geschäftsfeldern stiegen die Umsätze auf vergleichbarer Basis. In der Medizintechnik stagnierten sie, in der Antriebssparte „PD“ und in der Zugsparte „Mobility“ sanken die Erlöse. Noch klarer ist das Bild bei der Profitabilität: In sieben von acht Geschäftsbereichen verbesserte sich die Umsatzrendite. In der Division „Digitale Fabrik“ stieg die Marge sogar von 16,9 auf 26,1 Prozent.



Siemens neuer Aufsichtsratschef



Durch die weiterhin guten Ergebnisse könnte der Ruf nach einer Vertragsverlängerung von Vorstandschef Kaeser noch lauter werden. Investoren wollen sich auf der Hauptversammlung nach Informationen des Handelsblatts dafür aussprechen, dass Kaeser zumindest seine „Vision 2020“ noch selbst vollendet. Sein Vertrag läuft noch bis Mitte 2018. Er kann frühestens in diesem Sommer verlängert werden.

Eines seiner wichtigsten Projekte in diesem Jahr ist der geplante Börsengang der Medizintechniksparte „Healthineers“. Der Bereich konnte das operative Ergebnis im ersten Quartal um 15 Prozent auf 620 Millionen Euro verbessern. Die Marge erreichte gute 18,9 Prozent. Vor allem das Geschäft mit diagnostischer Bildgebung entwickelte sich gut.

Details zum Börsengang verrät Kaeser an diesem Morgen nicht. „Wir halten Sie über die Entwicklung auf dem Laufenden und informieren Sie selbstverständlich, sobald es hierzu etwas Neues zu verkünden gibt“, sagte er lediglich. Investoren wollen auf der Hauptversammlung unter anderem fragen, wann „Healthineers“ an die Börse kommt und wie viele Anteile Siemens behalten will.