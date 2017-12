MünchenSiemens-Chef Joe Kaeser hält am Digitalgeschäft und der Energietechnik fest. „Spekulationen, dass wir erst die Digitale Fabrik und dann das Energy Management an die Börse bringen oder gar die Gebäudetechnik verkaufen, sind Unsinn“, sagte er dem „Manager Magazin“ in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview. Die Sparten des Industriegeschäfts, die große Synergien hätten, blieben zusammen. „Wir zerschlagen nichts, wir bauen neue Unternehmen“, betonte Kaeser.