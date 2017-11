Natürlich sind die Probleme im Windgeschäft nicht nur hausgemacht. In vielen Ländern werden die Subventionen heruntergefahren, die regulatorischen Rahmenbedingungen in wichtigen Märkten wie Indien, aber auch in Europa, haben sich verändert. Andererseits: Man wusste in weiten Teilen ja, was an Änderungen von Gesetzen und Vorschriften kommen würde. Aus dem in der Vergangenheit subventionsgetriebenen Geschäft mit Windkraft wird allmählich ein tragfähiges ökonomisches Model – mit scharfem Wettbewerb. Eine Kilowattstunde Strom aus Windkraft kann man heute für weniger als drei Cent anbieten. Entsprechend deutlich müssen die Kostenreduzierungen ausfallen.