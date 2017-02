Die wegbrechende Nachfrage nach Kraftwerkstechnik erreicht nun auch Siemens . Nachdem Konkurrenten bereits länger über eine Flaute in dem Geschäft klagen, müssen nun auch die Münchner wachsende Probleme einräumen. "Wir müssen um jeden Auftrag kämpfen, der Preisdruck ist groß", sagte Finanzvorstand Ralf Thomas am Mittwoch laut Redetext. Die Sparte verzeichnete im abgelaufenen Quartal einen massiven Auftragseinbruch. Das Volumen der Neubestellungen ging binnen Jahresfrist um 40 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro zurück. Besonders schlecht laufe es in Europa, Afrika und dem Mittleren Osten. Aber auch in Amerika sei die Nachfrage rückläufig gewesen.

Vorstandschef Joe Kaeser zündet die nächste Raketenstufe seiner Vision 2020: Er will das hochprofitable Geschäft mit der Medizintechnik an die Börse bringen.

Die Anhebung der Prognose gab Siemens am Mittwochmorgen im vorbörslichen Handel Schub. Die Aktien stiegen bei Lang & Schwarz um 3,2 Prozent und lagen damit an der Dax-Spitze. "Das ist eine sehr positive Überraschung", sagte ein Händler. Die Profitabilität der Münchener sei sehr hoch. Die Anhebung der Prognose werde als starkes Signal für die Entschlossenheit des Managements gewertet.

Operativ lief es in vielen Bereichen gut. Die Windenergiesparte verdoppelte ihr Ergebnis. Die Gebäudetechnik verzeichnete ein Plus von fast 30 Prozent beim Gewinn, die vor dem Börsengang stehende Medizintechnik von 15 Prozent. Allerdings weist die vorab veröffentlichte Zwischenbilanz auch Schatten auf. Im Bereich Öl- und Gastechnik brach der Auftragseingang um 40 Prozent ein.

Aufsichtsrat möchte Snabe als neuen Siemens-Chefaufseher

Zudem sprach sich der Siemens-Aufsichtsrat für Jim Hagemann Snabe als neuen Chefaufseher des Elektrokonzerns aus. Im Anschluss an die Hauptversammlung Ende Januar 2018 soll Snabe zum Nachfolger von Gerhard Cromme gewählt werden, dessen Amtszeit dann endet, wie Siemens am Mittwoch zum Aktionärstreffen in München mitteilte. In seiner Sitzung am Vorabend habe der Aufsichtsrat die entsprechende Empfehlung des Nominierungsausschusses „zustimmend und einvernehmlich“ zur Kenntnis genommen.

„Herr Snabe verfügt über eine tiefe industrielle Expertise bei Software und Digitalisierung“, erklärte Siemens-Chefaufseher Cromme zu dem früheren SAP-Co-Chef. „Mit der Empfehlung stellen wir die Weichen für eine langfristige Nachfolgeplanung und Kontinuität im Siemens-Aufsichtsrat.“