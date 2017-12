„Ich glaube nicht, dass es vor Weihnachten noch zu Warnstreiks bei Siemens kommt. Dazu müsste der Konzern seine radikalen Streichungspläne schon unverzüglich umsetzen wollen“, sagte Klaus Abel, erster Bevollmächtigter der Gewerkschaft in Berlin der WirtschaftsWoche.

Damit widerspricht Abel in Teilen dem IG-Metall-Vorsitzenden Jörg Hofmann. Dieser hatte vergangene Woche angekündigt, gegen die geplanten Werksschließungen „ordentlich Krawall“ zu machen und dabei Streiks ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Siemens hatte in der vorvergangenen Woche angekündigt, in den kommenden Jahren in Deutschland 3300 Stellen zu streichen. Die Standorte Leipzig und Görlitz sollen ganz geschlossen werden.