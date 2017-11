Der auf Automatisierungstechnik spezialisierte US-Konzern Emerson Electric hat sein Übernahmeangebot für den Rivalen Rockwell Automation zurückgezogen. "Wir sind enttäuscht, dass sich die Rockwell-Führung weigert, die mögliche Zusammenlegung unserer beiden großartigen Unternehmen auch nur zu diskutieren", teilte Emerson-Chef David Farr am Dienstag mit. Zuvor hatte Rockwell auch das erhöhte Angebot über 29 Milliarden Dollar abblitzen lassen. Emerson wolle nun durch Innovationen und strategische Zukäufe weiter wachsen. Zugleich kündigte der Siemens-Rivale ein Aktienrückkaufprogramm an. Rockwell-Aktien geben im vorbörslichen Handel zwei Prozent nach, Emerson-Papiere zogen ein Prozent an.

Die Emerson-Offerte war vom Rockwell Verwaltungsrat mit der Begründung einstimmig abgelehnt worden, sie entspreche nicht dem Wert des Unternehmens und ein Zusammenschluss trübe zudem die Wachstumsaussichten.